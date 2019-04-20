Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 20 APRILE 2019 ORE 13.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGON RALLENTAMENTI STRAMPELLI E VIA DEL TUFETTO, IN DIREZIONE LATINA
FORTI DISAGI PER IL PONTE DI PASQUA
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DAL RACCORDO A SAN CESAREO
SITUAZIONE ANALOGA SULLA A1 ROMA-NAPOLI CODE A TRATTI DAL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E COLLEFERRO
CON RIPERCUSSIONI SULLA BRETELLA, CODE DAL BIVIO PER LA A24 ROMA-TERAMO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN TUTTI I CASI IN DIREZIONE NAPOLI
SULLA FIRENZE-ROMA CODE A TRATTI TRA PONZANO ROMANO E ORTE SCALO, IN DIREZIONE FIRENZE
VENIAMO AGLI EVENTI
NELLA CAPITALE, IN VISTA DELLE CELEBRAZIONI PASQUALI, E’ STATA ISTITUITA UNA GREEN ZONE IN GRAN PARTE DEL CENTRO
CHE SARA’ ATTIVA FINO ALLE 15 DI LUNEDI’ DI PASQUETTA
DUNQUE, SARANNO VIETATE LE MANIFESTAZIONI E L’ACCESSO E IL TRANSITO DEI VEICOLI MERCI DI QUALSIASI DIMENSIONE
SEMPRE NELL’AMBITO DEI RITI DI PASQUA
QUESTA SERA NELL’AREA DI SAN PIETRO POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE, NELLE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI FEDELI
PER LA VEGLIA PASQUALE CHE INIZIERA’ ALLE 20.30
GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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