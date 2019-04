Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 20 APRILE 2019 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO

INIZIAMO DALL’ A1 ROMA-NAPOLI DOVE TROVIAMO LUNGHE CODE TRA L’A24 ROM-TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE NEI PRESSI DEL CASELLO E PIU’ AVANTI TRA SAN CESAREO E L’A1

RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

SEMPRE SULLA CASILINA CODE NEI PRESSI DI VALMONTONE IN DIREZIONE DI COLLEFERRO

PASSIAMO AGLI EVENTI NELLA CAPITALE

QUESTA SERA NELL’AREA DI SAN PIETRO POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE, NELLE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI FEDELI

PER LA VEGLIA PASQUALE CHE INIZIERA’ ALLE 20.30

INFINE RICORDIAMO CHE PER LAVORI STRAORDINARI SU VIA DI TOR BELLA MONACA E’ CHIUSA L’USCITA 17 DEL RACCORDO DALLE ORE 7 DEL 23 APRILE ALLE ORE 10 DEL 25 APRILE.

