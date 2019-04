Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 20 APRILE 2019 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO

INIZIAMO DALL’ A1 ROMA-NAPOLI DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA L’A24 ROM-TERAMO E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE NEI PRESSI DEL CASELLO E PIU’ AVANTI TRA SAN CESAREO E L’A1

SULL’AURELIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI SANTA SEVERA E DEL VILLAGGIO DEL FANCIULLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

SEMPRE SULLA CASILINA CODE NEI PRESSI DI LABICO E VALMONTONE IN DIREZIONE DI COLLEFERRO

PASSIAMO AGLI EVENTI NELLA CAPITALE

QUESTA SERA NELL’AREA DI SAN PIETRO POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE, NELLE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI FEDELI

PER LA VEGLIA PASQUALE CHE INIZIERA’ ALLE 20.30

INFINE RICORDIAMO CHE PER LAVORI STRAORDINARI SU VIA DI TOR BELLA MONACA E’CHIUSA L’USCITA 17 DEL RACCORDO DALLE ORE 7 DEL 23 APRILE ALLE ORE 10 DEL 25 APRILE.

