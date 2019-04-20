Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 20 APRILE 2019 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALL’ A1 ROMA-NAPOLI DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA L’A24 ROM-TERAMO E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE NEI PRESSI DEL CASELLO E PIU’ AVANTI TRA SAN CESAREO E L’A1
SULL’AURELIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI SANTA SEVERA E DEL VILLAGGIO DEL FANCIULLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
SEMPRE SULLA CASILINA CODE NEI PRESSI DI LABICO E VALMONTONE IN DIREZIONE DI COLLEFERRO
PASSIAMO AGLI EVENTI NELLA CAPITALE
QUESTA SERA NELL’AREA DI SAN PIETRO POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE, NELLE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI FEDELI
PER LA VEGLIA PASQUALE CHE INIZIERA’ ALLE 20.30
INFINE RICORDIAMO CHE PER LAVORI STRAORDINARI SU VIA DI TOR BELLA MONACA E’CHIUSA L’USCITA 17 DEL RACCORDO DALLE ORE 7 DEL 23 APRILE ALLE ORE 10 DEL 25 APRILE.
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO.
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