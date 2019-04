Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2019 ore 18:30

VIABILITÀ 20 APRILE 2019 ORE 18.20 WILLIAMS TALARICO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DALL’A24 ROMA-TERAMO DOVE PER UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI TRA TORNIMPARTE E VALLE DEL SALTO IN DIREZIONE ROMA

SULL’AURELIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI SANTA MARINELLA E CIVITAVECCHIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI CURA DI VETRALLA, VETRALLA, VITERBO E BOLSENA

CODE ANCHE SULL’ANGUILLARESE NEI PRESSI DI ANGUILLARA

RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

SEMPRE SULLA CASILINA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREZIONE DI COLLEFERRO

SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI

INFINE RICORDIAMO CHE PER LAVORI STRAORDINARI SU VIA DI TOR BELLA MONACA E’CHIUSA L’USCITA 17 DEL RACCORDO DALLE ORE 7 DEL 23 APRILE ALLE ORE 10 DEL 25 APRILE.

DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO.

Servizio fornito da Astral