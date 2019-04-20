Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 20 APRILE 2019 ORE 19.20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’AURELIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI SANTA MARINELLA E CIVITAVECCHIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI CURA DI VETRALLA, VETRALLA, VITERBO E BOLSENA
CODE ANCHE SULL’ANGUILLARESE NEI PRESSI DI ANGUILLARA
RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
SEMPRE SULLA CASILINA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREZIONE DI COLLEFERRO
SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE, GENZANO VELLETRI E CISTERNA DI LATINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO L’ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI E’ RALLENTATA PER UN GUASTO NEI PRESSI DI CASERTA, RITARDI FINO A 30 MINUTI.
INFINE RICORDIAMO CHE PER LAVORI STRAORDINARI SU VIA DI TOR BELLA MONACA E’CHIUSA L’USCITA 17 DEL RACCORDO DALLE ORE 7 DEL 23 APRILE ALLE ORE 10 DEL 25 APRILE.
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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