Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2020 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 19 APRILE 2020 ORE 16.20 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO; IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IL CASELLO DI SAN CESAREO RESTA CHIUSO FINO ALLE 06:00 DEL MATTINO DEL 21 APRILE 2020 IN ENTRATA IN DIREZIONE A1 MILANO – NAPOLI. SI CONSIGLIA L’USCITA AL CASELLO DI VALMONTONE
NUOVAMENTE A CAUSA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE OGGI SULLA LINEA ROMA – LIDO IL SERVIZIO È SOSPESO NELLA TRATTA LIDO CENTRO – COLOMBO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA A CAUSA DEI DIVIETI IMPOSTI PRESSO LA STRUTTURA SANITARIA DEL SAN RAFFAELE È AL MOMENTO CHIUSO UN TRATTO DELLA STRADA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA ROMA, VENGONO DEVIATI ANCHE I BUS COTRAL CHE EFFETTUANO IL COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE ANAGNINA E ROCCA DI PAPA
RAMMENTIAMO CHE PER EFFETTO DELLE MISURE ATTE AL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 SONO STATE DICHIARATE ZONE ROSSE I COMUNI DI CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO E CAMPAGNANO IN PROVINCIA DI ROMA. NEI DUE COMUNI I BUS NON EFFETTUANO LE SOSTE CON COTRAL CHE HA SOSPESO TUTTE LE FERMATE IN SALITA E DISCESA DEGLI UTENTI
CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19, RAMMENTIAMO CHE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE
AL MOMENTO È TUTTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UNA BUONA DOMENICA
Servizio fornito da Astral