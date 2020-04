Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 20 APRILE 2020 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, IL CASELLO DI SAN CESAREO RESTA CHIUSO IN ENTRATA FINO ALLE 06:00 DEL MATTINO DI DOMANI 21 APRILE, IN DIREZIONE A1 MILANO – NAPOLI. SI CONSIGLIA L’USCITA AL CASELLO DI VALMONTONE

TERMINATI LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO E VIALE MEDITERRANEO. DA INIZIO SERVIZIO DI OGGI, LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO DELLA FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO E’ STATA RIATTIVATA. RESTA IN VIGORE L’ORARIO SPECIALE PER EMERGENZA SANITARIA COVID19

RAMMENTIAMO CHE PER EFFETTO DELLE MISURE ATTE AL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 SONO STATE DICHIARATE ZONE ROSSE I COMUNI DI CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO E CAMPAGNANO IN PROVINCIA DI ROMA. NEI DUE COMUNI I BUS NON EFFETTUANO LE SOSTE CON COTRAL CHE HA SOSPESO TUTTE LE FERMATE IN SALITA E DISCESA DEGLI UTENTI

A ROCCA DI PAPA, INVECE, CONTINUA AD ESSERE ZONA ROSSA LA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE. PER LIMITARE L’ACCESSO ALL’AREA, CHIUSA AL TRAFFICO LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA TRA VIA DEI LAGHI E VIA ROMA. SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AL 28 APRILE PREVISTE DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS COTRAL DI COLLEGAMENTO TRA ROCCA DI PAPA E ROMA ANAGNINA. TUTTI I DETTAGLI IN MERITO SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

RICORDIAMO CHE, VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral