Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 20 MAGGIO 2019 ORE 07:20 MARIA ROSARIA TORTOLA

INIZIAMO CON IL SEGNALARE CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO IN ENTRATA TRA SETTECAMINI E VIA FILIPPO FIORENTINI

SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA PER POI RALLENTARE FINO ALLA LAURENTINA

IN ESTERNA SI SONO FORMATI CODE NEL TRATTO PRENESTINA TIBURTINA E ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA

CODE RESIDUE, PER INCIDENTE ORA RIMOSSO, SONO IN SMALTIMENTO SULLA A1 ROMA NAPOLI TRA FERENTINO E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA

SEMPRE SULLA A1 MA NEL TRATTO ROMA FIRENZE CODE PER INCIDENTE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO SEMPRE IN DIREZIONE ROMA

IN INGRESSO ALLA CAPITALE TROVIAMO CODE

SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE

SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA

DISAGI ANCHE SULLA VIA APPIA CON RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA DEI LAGHI E VIA DELLE CAPANNELLE DIREZIONE CENTRO

