Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 20 MAGGIO 2019 ORE 07:20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON IL SEGNALARE CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO IN ENTRATA TRA SETTECAMINI E VIA FILIPPO FIORENTINI
SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA PER POI RALLENTARE FINO ALLA LAURENTINA
IN ESTERNA SI SONO FORMATI CODE NEL TRATTO PRENESTINA TIBURTINA E ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA
CODE RESIDUE, PER INCIDENTE ORA RIMOSSO, SONO IN SMALTIMENTO SULLA A1 ROMA NAPOLI TRA FERENTINO E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA
SEMPRE SULLA A1 MA NEL TRATTO ROMA FIRENZE CODE PER INCIDENTE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO SEMPRE IN DIREZIONE ROMA
IN INGRESSO ALLA CAPITALE TROVIAMO CODE
SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE
SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA
DISAGI ANCHE SULLA VIA APPIA CON RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA DEI LAGHI E VIA DELLE CAPANNELLE DIREZIONE CENTRO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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