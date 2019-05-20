Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 20 MAGGIO 2019 ORE 08.05 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE ROMA CON CODE PER INCIDENTE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA
SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA PER POI RALLENTARE FINO ALLA LAURENTINA PIU’ AVANTI CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA
IN ESTERNA SI STA IN FILA NEL TRATTO CASILINA TIBURTINA , ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E PISANA PER POI RALLENTARE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
RIMANENDO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE IN ENTRATA A DALLA BARRIERA AL RACCORDO
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO IN ENTRATA TRA SETTECAMINI E VIA FILIPPO FIORENTINI
IN INGRESSO ALLA CAPITALE TROVIAMO CODE
SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE
SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
DISAGI ANCHE SULLA VIA APPIA CON RALLENTAMENTI E CODE TRA FRATTOCCHIE E VIA DELLE CAPANNELLE DIREZIONE CENTRO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
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