Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 20 MAGGIO 2019 ORE 08.05 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE ROMA CON CODE PER INCIDENTE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA

SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA PER POI RALLENTARE FINO ALLA LAURENTINA PIU’ AVANTI CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA

IN ESTERNA SI STA IN FILA NEL TRATTO CASILINA TIBURTINA , ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E PISANA PER POI RALLENTARE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

RIMANENDO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE IN ENTRATA A DALLA BARRIERA AL RACCORDO

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO IN ENTRATA TRA SETTECAMINI E VIA FILIPPO FIORENTINI

IN INGRESSO ALLA CAPITALE TROVIAMO CODE

SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE

SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO

DISAGI ANCHE SULLA VIA APPIA CON RALLENTAMENTI E CODE TRA FRATTOCCHIE E VIA DELLE CAPANNELLE DIREZIONE CENTRO

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO

Servizio fornito da Astral