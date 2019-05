Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 08:45

VIABILITÀ 20 MAGGIO 2019 ORE 08.35 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA PER POI RALLENTARE FINO ALL’ARDEATINA PIU’ AVANTI CODE TRA BUFALOTTA E A24 ROMA TERAMO

IN ESTERNA SI STA IN FILA NEL TRATTO CASILINA TIBURTINA , ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA, PIU’ AVANTI CODE E RALLENTAMENTI TRA TRIONFALE E PISANA E TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

RIMANENDO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE E RALLENTAMENTI IN ENTRATA DALLA BARRIERA AL RACCORDO

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO IN ENTRATA TRA SETTECAMINI E VIA FILIPPO FIORENTINI

SULLA A1 FIRENZE ROMA CODE IN SMALTIMENTO PER INCIDENTE ORA RISOLTO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA

IN INGRESSO ALLA CAPITALE TROVIAMO CODE

SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE ANCHE PER INCIDENTE

SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E E SPINACETO

DISAGI SULLA VIA APPIA CON CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E VIA DELLE CAPANNELLE DIREZIONE CENTRO CON RIPERCUSSIONI PER PROBLEMI DI IMMISSIONE ANCHE SU VIA DEI LAGHI DOVE SI STA IN FILA DA VIA DEL SASSONE

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO

Servizio fornito da Astral