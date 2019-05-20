Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 20 MAGGIO 2019 ORE 08.35 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA PER POI RALLENTARE FINO ALL’ARDEATINA PIU’ AVANTI CODE TRA BUFALOTTA E A24 ROMA TERAMO
IN ESTERNA SI STA IN FILA NEL TRATTO CASILINA TIBURTINA , ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA, PIU’ AVANTI CODE E RALLENTAMENTI TRA TRIONFALE E PISANA E TRA LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
RIMANENDO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE E RALLENTAMENTI IN ENTRATA DALLA BARRIERA AL RACCORDO
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO IN ENTRATA TRA SETTECAMINI E VIA FILIPPO FIORENTINI
SULLA A1 FIRENZE ROMA CODE IN SMALTIMENTO PER INCIDENTE ORA RISOLTO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA
IN INGRESSO ALLA CAPITALE TROVIAMO CODE
SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE ANCHE PER INCIDENTE
SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E E SPINACETO
DISAGI SULLA VIA APPIA CON CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E VIA DELLE CAPANNELLE DIREZIONE CENTRO CON RIPERCUSSIONI PER PROBLEMI DI IMMISSIONE ANCHE SU VIA DEI LAGHI DOVE SI STA IN FILA DA VIA DEL SASSONE
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
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