Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 20 MAGGIO 2019 ORE 09.05 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 CON FORTI DISAGI DOVUTI AD UN INCIDENTE CHE STA CREANDO CODE IN ENTRATA DA SETTECAMINI A TOR CERVARA E DA QUI CODE PER TRAFFICO INTENSO FINO ALLA TANGENZIALE;
NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI STA IN FILA DA VIA PALMIRO TOGLIATTI AL RACCORDO
PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA PER POI RALLENTARE FINO ALLA PONTINA PIU’ AVANTI CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
IN ESTERNA SI STA IN FILA NEL TRATTO DIRAMAZIONE ROMA SUD TIBURTINA QUI ANCHE PER INCIDENTE, PIU’ AVANTI PER TRAFFICO SI STA IN FILA TRA FLAMINIA E CASSIA VEIENTANA , ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA PER FINIRE CON CODE A TRATTI TRA PISANA E VIA APPIA
RIMANENDO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE E RALLENTAMENTI IN ENTRATA DALLA BARRIERA AL RACCORDO
SPOSTIAMOCI SULLA A91 ROMA FIUMICINO CON CODE DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR
IN INGRESSO ALLA CAPITALE TROVIAMO CODE
SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE ANCHE PER INCIDENTE
SULLA PONTINA TRA POMEZIA E E SPINACETO
DISAGI SULLA VIA APPIA CON CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E VIA DELLE CAPANNELLE DIREZIONE CENTRO CON RIPERCUSSIONI PER PROBLEMI DI IMMISSIONE ANCHE SU VIA DEI LAGHI DOVE SI STA IN FILA DA VIA ROMANA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
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