Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 20 MAGGIO 2019 ORE 09.35 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA ANCHE PER INCIDENTE AVVENUTO IN GALLERIA DA QUI SI RALLENTA FINO ALLA ROMA FIUMICINO E PIU’ AVANTI CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
IN ESTERNA SI STA IN FILA NEL TRATTO DIRAMAZIONE ROMA SUD TIBURTINA QUI ANCHE PER INCIDENTE, PIU’ AVANTI PER TRAFFICO SI STA IN FILA TRA SALARIA E FLAMINIA, ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA PER FINIRE CON CODE A TRATTI TRA PISANA E VIA TUSCOLANA
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CON INOLONNAMENTI VERSO IL CENTRO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE, NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI STA IN FILA DA VIA PALMIRO TOGLIATTI AL RACCORDO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE E RALLENTAMENTI IN ENTRATA DALLA BARRIERA AL RACCORDO
SPOSTIAMOCI SULLA A91 ROMA FIUMICINO CON CODE DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR
IN INGRESSO ALLA CAPITALE CODE E RALLENTAMENTI
SULLA COLOMBO TRA CASAL PALOCCO E VIA DI MALAFEDE ANCHE PER INCIDENTE
SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO
DISAGI SULLA VIA APPIA CON CODE A TRATTI TRA VIA DEI LAGHI E VIA DELLE CAPANNELLE DIREZIONE CENTRO CON RIPERCUSSIONI PER PROBLEMI DI IMMISSIONE ANCHE SU VIA DEI LAGHI DOVE SI STA IN FILA DA VIA ROMANA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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