Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 20 MAGGIO 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA PRENESTINA E LAURENTINA ANCHE PER INCIDENTE AVVENUTO AL KM 52+500 CON RIDUZIONE DI UNA CORSIA PIU’ AVANTI SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA NOMENTANA E A24 ROMA TERAMO
IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PIU AVANTI TRA L’ARDEATINA E LA PRENESTINA
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CON CODE E RALLENTAMENTI IN ENTRATA TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE,
NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTA SI STA IN FILA DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CI SI INCOLONNA IN DIREZIONE RACCORDO DA VIA DI TOR VERGATA
SPOSTIAMOCI SULLA A91 ROMA FIUMICINO CON CODE DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR
IN INGRESSO ALLA CAPITALE CODE E RALLENTAMENTI
SULLA COLOMBO TRA CASAL PALOCCO E VIA DI MALAFEDE
SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO
SI RALLENTA SULLA VIA APPIA DA CIAMPINO AL RACCORDO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
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