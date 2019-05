Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 20 MAGGIO 2019 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA PRENESTINA E LAURENTINA E PIU’ AVANTI ANCHE PER LAVORI TRA TIBURTINA E A24 ROMA TERAMO

IN ESTERNA CODE TRA LA VIA APPIA E LA ROMANINA

RIMANENDO SEMPRE SUL RACCORDO E’ LA PIOGGIA A CREARE RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E CASSIA E TRA BOCCEA E AURELIA, PRESTARE ATTENZIONE

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE

CI SI INCOLONNA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE RACCORDO DA VIA DI TOR VERGATA

INFINE LA PONTINA: ANCHE QUI LA PIOGGIA STA CREANDO RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO, PRESTARE ATTENZIONE

