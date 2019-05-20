Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 20 MAGGIO 2019 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA PONTINA CON CODE PER INCIDENTE IN USCITA DA ROMA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA
PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24 ROMA TERAMO
IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E ROMANINA ANCHE PER INCIDENTE E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA
CI SI INCOLONNA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE RACCORDO, DA VIA DI TOR VERGATA, PER INCIDENTE AVVENUTO SULLA COMPLANARE DI IMMISSIONE ALLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE E IN USCITA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO
CODE SULLA VIA APPIA TRA VIA DI FIORANELLO E IL RACCORDO VERSO ROMA
INFINE SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA VITERBO CIRCOLAZIONE RALLENTATA TRA MONTE MARIO E LA STORTA. I TRENI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONE DI PERCORSO E RITARDI
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO
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