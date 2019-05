Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 20 MAGGIO 2019 ORE 15.20 TOMMASO RENZI

INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’A24 ROMA-TERAMO E LA PRENESTINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERANA TRA LAURENTINA E ARDEATINA

CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, ED IN SENSO OPPOSTO ALL’ALTEZZA DEO TOR CERVARA

CODE SULLA NETTUNENSE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA PONTINA E VIA DEL GENIO CIVILE

INFINE E IN PROGRAMMA PER DOMANI UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL TRASPORTO AEREO CHE INTERESSERA IL PERSONALE DI BORDO E IL PERSONALE DI TERRA DI DIVERSE COMPAGNIE AEREE

POSSIBILI CANCELLAZIONI DI VOLI A PARTIRE DA QUESTA SERA E FINO AL 22 MAGGIO MATTINA

SONO ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA NEGLI ORARI 7-10 E 18-21

