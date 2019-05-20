Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 20 MAGGIO 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA E PROSEGUENDO TRA LA PRENESTINA E L’A24 ROMA-TERAMO, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’A24 ROMA-TERAMO
CODE PER INCIDENTE SULLA NETTUNENSE TRA PONTINA E VIA DEL GENIO CIVILE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OGLIATA E LA STORTA IN ENTRMBI I SENSI DI MARCIA
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA NOMENTANA TRA COLLE VERDE E TOR LUPARA SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA
INFINE E IN PROGRAMMA PER DOMANI UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL TRASPORTO AEREO CHE INTERESSERA IL PERSONALE DI BORDO E IL PERSONALE DI TERRA DI DIVERSE COMPAGNIE AEREE
POSSIBILI CANCELLAZIONI DI VOLI A PARTIRE DA QUESTA SERA E FINO AL 22 MAGGIO MATTINA
SONO ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA NEGLI ORARI 7-10 E 18-21
DA TOMMASO RENZI È TUTTO
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