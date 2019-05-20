Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 20 MAGGIO 2019 ORE 17.05 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA. MENTRE IN CARREGGIATA ESTERANA TRAFFICO RALLENTATO TRA LAURENTINA ED APPIA E ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA
CODE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREIZONE DEL RACCORDO
CODE PER INCIDENTE SULLA NETTUNENSE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA PONTINA E VIA DEL GENIO CIVILE
SULLA CASSIA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA SOTRTA E PROSEGUENDO TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE
INFINE E IN PROGRAMMA PER DOMANI UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL TRASPORTO AEREO CHE INTERESSERA IL PERSONALE DI BORDO E IL PERSONALE DI TERRA DI DIVERSE COMPAGNIE AEREE
POSSIBILI CANCELLAZIONI DI VOLI A PARTIRE DA QUESTA SERA E FINO AL 22 MAGGIO MATTINA
SONO ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA NEGLI ORARI 7-10 E 18-21
DA TOMMASO RENZI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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