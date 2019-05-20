Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 20 MAGGIO 2019 ORE 18.05 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA ARDEATINA, PERMANGONO CODE IN SMALTIMENTO TRA LA PRENESTINA E L’ARDEATINA, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA NOMENTANA E L’A24 ROMA-TERAMO. MENTRE IN CARREGGIATA ESTERANA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E TRA LA ROMA-TERAMO E LA CENTRALE DEL LATTE
CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA IL RACCORDO E MONTE PORZIO CATONE IN DIREIZONE DELL’A1 ROMA-NAPOLI
TRAFFICO SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREIZONE DEL CENTRO MENTRE IN SENSO OPPOSTO TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO
SULLA NETTUNENSE INCIDENTE CREA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA PONTINA E VIA DEL GENIO CIVILE
SULLA CASSIA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA SOTRTA E PROSEGUENDO TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE
INFINE E IN PROGRAMMA PER DOMANI UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL TRASPORTO AEREO CHE INTERESSERA IL PERSONALE DI BORDO E IL PERSONALE DI TERRA DI DIVERSE COMPAGNIE AEREE
POSSIBILI CANCELLAZIONI DI VOLI A PARTIRE DA QUESTA SERA E FINO AL 22 MAGGIO MATTINA
SONO ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA NEGLI ORARI 7-10 E 18-21
DA TOMMASO RENZI È TUTTO,
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