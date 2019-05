Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 20 MAGGIO 2019 ORE 18.35 TOMMASO RENZI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E A24 ROMA-TERAMO E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E ARDEATINA E TRA CASILINA E CENTRALE DEL LATTE

RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA DIRAMZIONE ROMA SUD TRAFFICO REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA

TRAFFICO SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREIZONE DEL CENTRO MENTRE IN SENSO OPPOSTO TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO

RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA NETTUNENSE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E VIA DEL GENIO CIVILE IN ENTRMBI I SENSI DI MARCIA

CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREIZONE DI OSTIA

INFINE E IN PROGRAMMA PER DOMANI UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL TRASPORTO AEREO CHE INTERESSERA IL PERSONALE DI BORDO E IL PERSONALE DI TERRA DI DIVERSE COMPAGNIE AEREE

POSSIBILI CANCELLAZIONI DI VOLI A PARTIRE DA QUESTA SERA E FINO AL 22 MAGGIO MATTINA

SONO ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA NEGLI ORARI 7-10 E 18-21

DA TOMMASO RENZI È TUTTO,

Servizio fornito da Astral