Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 20 MAGGIO 2019 ORE 19.35 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E CENTRALE DEL LATTE
CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E PARCO DEI MEDICI IN DIREZIONE DEL RACCORDO
TRAFFICO RALLENTATO SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREIZONE DEL CENTRO
CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SULLA CASSI TRA OLGAITA E LA STORTA E PROSEGUENDO TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE
SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREIZONE DEL CENTRO
CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREIZONE DI OSTIA
INFINE E IN PROGRAMMA PER DOMANI UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL TRASPORTO AEREO CHE INTERESSERA IL PERSONALE DI BORDO E IL PERSONALE DI TERRA DI DIVERSE COMPAGNIE AEREE
POSSIBILI CANCELLAZIONI DI VOLI A PARTIRE DA QUESTA SERA E FINO AL 22 MAGGIO MATTINA
SONO ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA NEGLI ORARI 7-10 E 18-21
DA TOMMASO RENZI È TUTTO,
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