Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 20 MAGGIO 2019 ORE 20.20 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ALSCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
RIMOSSO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-FIUMICINO AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA L’ANSA TEVERE E PARCO DEI MEDICI
SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO IN ENTRMBI I SENSI DI MARCIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMABA DI NERONE
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI FRATTOCCHIE
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREIZONE DI OSTIA
INFINE E IN PROGRAMMA PER DOMANI UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL TRASPORTO AEREO CHE INTERESSERA IL PERSONALE DI BORDO E IL PERSONALE DI TERRA DI DIVERSE COMPAGNIE AEREE
POSSIBILI CANCELLAZIONI DI VOLI A PARTIRE DA QUESTA SERA E FINO AL 22 MAGGIO MATTINA
SONO ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA NEGLI ORARI 7-10 E 18-21
ERA L’ULTIMO AGGIORNAMENTO DI OGGI, DA TOMMASO RENZI ED ASTRAL INFOMOBILITA’ E TUTTO VI AUGURIAMO UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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