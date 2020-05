Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 20 MAGGIO 2020 ORE 7.20 ALESSIO CONTI

RALLENTAMENTI SUL RACCORDO TRA PRENESTINA E L’A24 ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA

IN ENTRATA NELLA CAPITALE

CODE PER LAVORI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE CEVERI E GIUSTINIANA

CI SONO CODE ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E ED IL RACCORDO ANULARE

STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA

SEMPRE IN ZONA CODE PER LAVORI SU VIA DI VERMICINO TRA VIA DELL’OSTERIA DEL FINOCCHIO E VIA DI GROTTE PORTELLA VERSO LA TUSCOLANA

CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI VITERBO,

DOVE PER LAVORI SULLA 675 UMBRO LAZIALE CI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE DI TUSCANIA E VETRALLA VERSO TARQUINIA,

SULLA STATALE CI SONO RALLENTAMENTI, SEMPRE PER LAVORI, TRA SAN LIBERATO E ORTE VERSO VITERBO

CONCLUDIAMO RAMMENTANDO CHE TUTTI I CITTADINI CHE USANO IL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO INDOSSARE TASSATIVAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.

