Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2020 ore 07:30

di - 20 Maggio 2020 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 20 MAGGIO 2020 ORE 7.20 ALESSIO CONTI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; IN REDAZIONE ALESSIO CONTI
    RALLENTAMENTI SUL RACCORDO TRA PRENESTINA E L’A24 ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA
    IN ENTRATA NELLA CAPITALE
    CODE PER LAVORI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE CEVERI E GIUSTINIANA
    CI SONO CODE ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E ED IL RACCORDO ANULARE
    STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA
    SEMPRE IN ZONA CODE PER LAVORI SU VIA DI VERMICINO TRA VIA DELL’OSTERIA DEL FINOCCHIO E VIA DI GROTTE PORTELLA VERSO LA TUSCOLANA
    CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI VITERBO,
    DOVE PER LAVORI SULLA 675 UMBRO LAZIALE CI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE DI TUSCANIA E VETRALLA VERSO TARQUINIA,
    SULLA STATALE CI SONO RALLENTAMENTI, SEMPRE PER LAVORI, TRA SAN LIBERATO E ORTE VERSO VITERBO
    CONCLUDIAMO RAMMENTANDO CHE TUTTI I CITTADINI CHE USANO IL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO INDOSSARE TASSATIVAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.
    DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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