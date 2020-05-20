Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 20 MAGGIO 2020 ORE 8.35 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLE AUTOSTRADE
PERSONALE SU STARDA PER LAVORI NELLE DUE CARREGGIATE SULLA ROMA NAPOLI TRA L’A24 E ROMA SUD.
ANCHE SULLA ROMA TARQUINIA CI SONO LAVORI TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD IN DIREZIONE TARQUINIA
CI SPOSTIAMO A ROMA
IN ENTRATA ALLA CAPITALE
CODE PER LAVORI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE CEVERI E GIUSTINIANA
STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA, QUI PER LAVORI AL SOTTOPASSO, CHIUSA TRA LE FERMATE DELLA METRO C GROTTE CELONI E TORREGAIA. TRAFFICO DEVIATO SULLE COMPLANARI
CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI VITERBO,
DOVE PER LAVORI SULLA 675 UMBRO LAZIALE CI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA SAN LIBERATO E ORTE VERSO VITERBO
IN PROVINCIA DI LATINA ASTRAL STÀ ESEGUENDO LO SFALCIO DELLA VEGETAZIONE SULLA PROVINCIALE ARDEA FONTANA DEI PAPI, ATTENZIONE AL SENSO UNICO ALTERNATO NEI PRESSI DEL CANTIERE MOBILE
SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO RIMODULATE LE PARTENZE PER LA ROMA LIDO VERSO ROMA:
LE PROSSIME DA COLOMBO SONO ALLE 8.45
RICORDIAMO CHE TUTTI GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO INDOSSARE TASSATIVAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.
DA ALESSIO CONTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral