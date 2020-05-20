Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 20 MAGGIO 2020 ORE 9.05 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLE AUTOSTRADE
UN KM DI CODA IN AUMENTO PER INCIDENTE SULLA ROMA NAPOLI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI.
SI TRANSITA SOLO SU CORSIA DI MARCIA LENTA
ATTENZIONE ANCHE AL PERSONALE SU STARDA PER LAVORI NELLE DUE CARREGGIATE SULLA ROMA NAPOLI TRA L’A24 E ROMA SUD.
CI SPOSTIAMO NELLA CAPITALE
IN ENTRATA A ROMA
CODE PER LAVORI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE CEVERI E GIUSTINIANA
ANCHE SULLA SALARIA, SEMPRE PER LAVORI CI SONO CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER SENSO UNICO ALTERNATO
STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA, QUI PER LAVORI AL SOTTOPASSO, CHIUSA TRA LE FERMATE DELLA METRO C GROTTE CELONI E TORREGAIA. TRAFFICO DEVIATO SULLE COMPLANARI
IN PROVINCIA DI LATINA ASTRAL STÀ ESEGUENDO LO SFALCIO DELLA VEGETAZIONE SULLA PROVINCIALE ARDEA FONTANA DEI PAPI, ATTENZIONE AL SENSO UNICO ALTERNATO NEI PRESSI DEL CANTIERE MOBILE
SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE TUTTI GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO INDOSSARE TASSATIVAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.
DA ALESSIO CONTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral