Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 20 MAGGIO 2020 ORE 9.35 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLE AUTOSTRADE
DUE KM DI CODA PER INCIDENTE SULLA ROMA NAPOLI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI.
SI TRANSITA SOLO SU CORSIA DI MARCIA LENTA
ATTENZIONE ANCHE AL PERSONALE SU STARDA PER LAVORI NELLE DUE CARREGGIATE SULLA ROMA NAPOLI TRA L’A24 E ROMA SUD.
CI SPOSTIAMO NELLA CAPITALE
IN ENTRATA A ROMA
CODE PER LAVORI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI
ANCHE SULLA SALARIA, SEMPRE PER LAVORI CI SONO CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER SENSO UNICO ALTERNATO
CI SONO CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS VERSO L’EUR SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO
IN PROVINCIA DI ROMA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE SULLA PROVINCIALE ARIANA TRA LARIANO ED ARTENA NELLE DUE DIREZIONI
IN PROVINCIA DI LATINA ASTRAL STÀ ESEGUENDO LO SFALCIO DELLA VEGETAZIONE SULLA PROVINCIALE ARDEA FONTANA DEI PAPI, ATTENZIONE AL SENSO UNICO ALTERNATO NEI PRESSI DEL CANTIERE MOBILE
SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE TUTTI GLI UTENTI DEVONO INDOSSARE TASSATIVAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.
DA ALESSIO CONTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral