Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 20 MAGGIO 2020 ORE 9.35 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLE AUTOSTRADE

DUE KM DI CODA PER INCIDENTE SULLA ROMA NAPOLI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI.

SI TRANSITA SOLO SU CORSIA DI MARCIA LENTA

ATTENZIONE ANCHE AL PERSONALE SU STARDA PER LAVORI NELLE DUE CARREGGIATE SULLA ROMA NAPOLI TRA L’A24 E ROMA SUD.

CI SPOSTIAMO NELLA CAPITALE

IN ENTRATA A ROMA

CODE PER LAVORI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI

ANCHE SULLA SALARIA, SEMPRE PER LAVORI CI SONO CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER SENSO UNICO ALTERNATO

CI SONO CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS VERSO L’EUR SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO

IN PROVINCIA DI ROMA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE SULLA PROVINCIALE ARIANA TRA LARIANO ED ARTENA NELLE DUE DIREZIONI

IN PROVINCIA DI LATINA ASTRAL STÀ ESEGUENDO LO SFALCIO DELLA VEGETAZIONE SULLA PROVINCIALE ARDEA FONTANA DEI PAPI, ATTENZIONE AL SENSO UNICO ALTERNATO NEI PRESSI DEL CANTIERE MOBILE

SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE TUTTI GLI UTENTI DEVONO INDOSSARE TASSATIVAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.

DA ALESSIO CONTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral