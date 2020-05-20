Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2020 ore 09:45

di - 20 Maggio 2020 - 9:45

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 20 MAGGIO 2020 ORE 9.35 ALESSIO CONTI
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    INIZIAMO DALLE AUTOSTRADE
    DUE KM DI CODA PER INCIDENTE SULLA ROMA NAPOLI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI.
    SI TRANSITA SOLO SU CORSIA DI MARCIA LENTA
    ATTENZIONE ANCHE AL PERSONALE SU STARDA PER LAVORI NELLE DUE CARREGGIATE SULLA ROMA NAPOLI TRA L’A24 E ROMA SUD.
    CI SPOSTIAMO NELLA CAPITALE
    IN ENTRATA A ROMA
    CODE PER LAVORI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI
    ANCHE SULLA SALARIA, SEMPRE PER LAVORI CI SONO CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER SENSO UNICO ALTERNATO
    CI SONO CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS VERSO L’EUR SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO
    IN PROVINCIA DI ROMA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE SULLA PROVINCIALE ARIANA TRA LARIANO ED ARTENA NELLE DUE DIREZIONI
    IN PROVINCIA DI LATINA ASTRAL STÀ ESEGUENDO LO SFALCIO DELLA VEGETAZIONE SULLA PROVINCIALE ARDEA FONTANA DEI PAPI, ATTENZIONE AL SENSO UNICO ALTERNATO NEI PRESSI DEL CANTIERE MOBILE
    SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE TUTTI GLI UTENTI DEVONO INDOSSARE TASSATIVAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO.
    DA ALESSIO CONTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home