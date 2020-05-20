Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2020 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 20 MAGGIO 2020 ORE 10.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLE AUTOSTRADE
RIMOSSO L’ INCIDENTE SULLA ROMA NAPOLI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI. TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE
ATTENZIONE AL PERSONALE SU STARDA PER LAVORI NELLE DUE CARREGGIATE SULLA ROMA NAPOLI TRA L’A24 E ROMA SUD.
CI SPOSTIAMO NELLA CAPITALE
PER LAVORI IN ENTRATA A ROMA
CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI
SULLA SALARIA, TRA TENUTA SANTA COLOMBA E FONTE DI PAPA
E SULLA PONTINA VERSO L’EUR ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO
SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO
DA OGGI POTENZIATE LA DIRETTRICE OSTIA – ACILIA – PIAZZA VENEZIA CON DUE NUOVE LINEE S5 ED S6
COME PER LE ALTRE LINEE S E IL RESTO DELLA RETE DI TPL, A BORDO BUS SONO AMMESSI I VIGIIATORI DOTATI DI BIGLIETTO O ABBONAMENTO METREBUS ROMA E LAZIO VALIDO NELLA TARIFFARIA A
RICORDIAMO INFINE CHE TUTTI GLI UTENTI DEVONO INDOSSARE TASSATIVAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA ALESSIO CONTI e ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral