Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2020 ore 10:30

di - 20 Maggio 2020 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 20 MAGGIO 2020 ORE 10.20 ALESSIO CONTI
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    INIZIAMO DALLE AUTOSTRADE
    RIMOSSO L’ INCIDENTE SULLA ROMA NAPOLI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI. TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE
    ATTENZIONE AL PERSONALE SU STARDA PER LAVORI NELLE DUE CARREGGIATE SULLA ROMA NAPOLI TRA L’A24 E ROMA SUD.
    CI SPOSTIAMO NELLA CAPITALE
    PER LAVORI IN ENTRATA A ROMA
    CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI
    SULLA SALARIA, TRA TENUTA SANTA COLOMBA E FONTE DI PAPA
    E SULLA PONTINA VERSO L’EUR ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO
    SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO
    DA OGGI POTENZIATE LA DIRETTRICE OSTIA – ACILIA – PIAZZA VENEZIA CON DUE NUOVE LINEE S5 ED S6
    COME PER LE ALTRE LINEE S E IL RESTO DELLA RETE DI TPL, A BORDO BUS SONO AMMESSI I VIGIIATORI DOTATI DI BIGLIETTO O ABBONAMENTO METREBUS ROMA E LAZIO VALIDO NELLA TARIFFARIA A
    RICORDIAMO INFINE CHE TUTTI GLI UTENTI DEVONO INDOSSARE TASSATIVAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA ALESSIO CONTI e ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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