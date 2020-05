Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 20 MAGGIO 2020 ORE 10.20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLE AUTOSTRADE

RIMOSSO L’ INCIDENTE SULLA ROMA NAPOLI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI. TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE

ATTENZIONE AL PERSONALE SU STARDA PER LAVORI NELLE DUE CARREGGIATE SULLA ROMA NAPOLI TRA L’A24 E ROMA SUD.

CI SPOSTIAMO NELLA CAPITALE

PER LAVORI IN ENTRATA A ROMA

CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI

SULLA SALARIA, TRA TENUTA SANTA COLOMBA E FONTE DI PAPA

E SULLA PONTINA VERSO L’EUR ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO

SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO

DA OGGI POTENZIATE LA DIRETTRICE OSTIA – ACILIA – PIAZZA VENEZIA CON DUE NUOVE LINEE S5 ED S6

COME PER LE ALTRE LINEE S E IL RESTO DELLA RETE DI TPL, A BORDO BUS SONO AMMESSI I VIGIIATORI DOTATI DI BIGLIETTO O ABBONAMENTO METREBUS ROMA E LAZIO VALIDO NELLA TARIFFARIA A

RICORDIAMO INFINE CHE TUTTI GLI UTENTI DEVONO INDOSSARE TASSATIVAMENTE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA ALESSIO CONTI e ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral