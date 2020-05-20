Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2020 ore 11:30

di - 20 Maggio 2020 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 20 MAGGIO 2020 ORE 11.20 ALESSIO CONTI
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    INIZIAMO DALLE AUTOSTRADE
    ATTENZIONE AL PERSONALE SU STARDA PER LAVORI NELLE DUE CARREGGIATE SULLA ROMA NAPOLI TRA L’A24 E ROMA SUD.
    SULL’A24 ROMA TERAMO CI SONO MEZZI IN LENTO MOVIMENTO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE DI ROMA
    CI SPOSTIAMO NELLA CAPITALE
    PER LAVORI IN ENTRATA A ROMA
    CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI
    SULLA SALARIA, CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA TENUTA SANTA COLOMBA E FONTE DI PAPA
    CHIUSA LA CASILINA ALL’ALTEZZA DI TORRE ANGELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRAFFICO DEVIATO SULLE LATERALI
    SEMPRE PER LAVORI, CI SONO CODE VERSO L’EUR ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO
    SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO
    DA OGGI POTENZIATE LA DIRETTRICE OSTIA – ACILIA – PIAZZA VENEZIA CON DUE NUOVE LINEE S5 ED S6
    RIMODULATE LE PARTEZE SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA LIDO, PROSSIMA PARTENZA DA COLOMBO ALLE ORE 10.30
    RICORDIAMO INFINE CHE TUTTI GLI UTENTI DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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