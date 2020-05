Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 20 MAGGIO 2020 ORE 11.20 ALESSIO CONTI

INIZIAMO DALLE AUTOSTRADE

ATTENZIONE AL PERSONALE SU STARDA PER LAVORI NELLE DUE CARREGGIATE SULLA ROMA NAPOLI TRA L’A24 E ROMA SUD.

SULL’A24 ROMA TERAMO CI SONO MEZZI IN LENTO MOVIMENTO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE DI ROMA

CI SPOSTIAMO NELLA CAPITALE

PER LAVORI IN ENTRATA A ROMA

CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI

SULLA SALARIA, CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA TENUTA SANTA COLOMBA E FONTE DI PAPA

CHIUSA LA CASILINA ALL’ALTEZZA DI TORRE ANGELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRAFFICO DEVIATO SULLE LATERALI

SEMPRE PER LAVORI, CI SONO CODE VERSO L’EUR ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO

SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO

DA OGGI POTENZIATE LA DIRETTRICE OSTIA – ACILIA – PIAZZA VENEZIA CON DUE NUOVE LINEE S5 ED S6

RIMODULATE LE PARTEZE SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA LIDO, PROSSIMA PARTENZA DA COLOMBO ALLE ORE 10.30

RICORDIAMO INFINE CHE TUTTI GLI UTENTI DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

