Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2020 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 20 MAGGIO 2020 ORE 12.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLE AUTOSTRADE
ATTENZIONE AL PERSONALE SU STARDA PER LAVORI NELLE DUE CARREGGIATE SULLA ROMA NAPOLI TRA L’A24 E ROMA SUD.
PROSEGUENDO VERSO NAPOLI ATTENZIONE AL CANTIERE MOBILE TRA COLLEFERRO ED ANAGNI
CI SPOSTIAMO NELLA CAPITALE
DIVERSI DISAGI A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO
IN ENTRATA A ROMA
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE CEVERI E LA GIUSTINIANA
SULLA SALARIA, INCOLONNAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA LO SVINCOLO DELLA DIRAMAZIONE ROMA NORD E TENUTA SANTA COLOMBA
CHIUSA LA CASILINA ALL’ALTEZZA DI TORRE ANGELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRAFFICO DEVIATO SULLE COMPLANARI
SEMPRE PER LAVORI, CI SONO RALLENTAMENTI VERSO L’EUR ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO
CHIUSA ANCHE LA LATERALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’INCROCIO CON VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO
DA OGGI POTENZIATE LA DIRETTRICE OSTIA – ACILIA – PIAZZA VENEZIA CON DUE NUOVE LINEE S5 ED S6
RICORDIAMO INFINE CHE TUTTI GLI UTENTI DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral