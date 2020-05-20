Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2020 ore 12:30

di - 20 Maggio 2020 - 12:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 20 MAGGIO 2020 ORE 12.20 ALESSIO CONTI
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    INIZIAMO DALLE AUTOSTRADE
    ATTENZIONE AL PERSONALE SU STARDA PER LAVORI NELLE DUE CARREGGIATE SULLA ROMA NAPOLI TRA L’A24 E ROMA SUD.
    PROSEGUENDO VERSO NAPOLI ATTENZIONE AL CANTIERE MOBILE TRA COLLEFERRO ED ANAGNI
    CI SPOSTIAMO NELLA CAPITALE
    DIVERSI DISAGI A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO
    IN ENTRATA A ROMA
    RALLENTAMENTI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE CEVERI E LA GIUSTINIANA
    SULLA SALARIA, INCOLONNAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA LO SVINCOLO DELLA DIRAMAZIONE ROMA NORD E TENUTA SANTA COLOMBA
    CHIUSA LA CASILINA ALL’ALTEZZA DI TORRE ANGELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRAFFICO DEVIATO SULLE COMPLANARI
    SEMPRE PER LAVORI, CI SONO RALLENTAMENTI VERSO L’EUR ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO
    CHIUSA ANCHE LA LATERALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’INCROCIO CON VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
    SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO
    DA OGGI POTENZIATE LA DIRETTRICE OSTIA – ACILIA – PIAZZA VENEZIA CON DUE NUOVE LINEE S5 ED S6
    RICORDIAMO INFINE CHE TUTTI GLI UTENTI DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home