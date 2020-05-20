Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 20 MAGGIO 2020 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA PONTINA, DOVE SI STA INCOLONNATI PER INCIDENTE AL KM 19, SIAMO TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CIRCOLAZIONE REGOLARE INVECE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SIA IN CARREGGIATA INTERNA SIA IN ESTERNA NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA QUI SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI
CHIUDIAMO CON LA CASSIA BIS, DOVE SI RALLENTA PER LAVORI ALL’ALTEZZA CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE ROMA
VI SALUTIAMO RICORDANDOVI CHE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, TUTTI GLI UTENTI DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE,
MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral