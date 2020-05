Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 20 MAGGIO 2020 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA PONTINA, DOVE PERMANGONO CODE TRA CASTAGNETTA E SPINACETO NEI DUE SENSI DI MARCIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 19

CIRCOLAZIONE REGOLARE INVECE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE SIA IN CARREGGIATA INTERNA SIA IN ESTERNA NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA QUI SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI

CHIUDIAMO CON LA CASSIA BIS, DOVE SI RALLENTA PER LAVORI ALL’ALTEZZA CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE ROMA

RESTANDO IN TEMA CANTIERI SEGNALIAMO INOLTRE I LAVORI SULLA A1 ROMA-NAPOLI TRA FROSINONE E CEPRANO, IN DIREZIONE NAPOLI

VI SALUTIAMO RICORDANDOVI CHE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, TUTTI GLI UTENTI DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE,

MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

