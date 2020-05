Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 20 MAGGIO 2020 ORE 17. 05 FLAVIA DONDOLINI

INIZIAMO DALLA PONTINA, AL MOMENTO CHIUSA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO UN MEZZO PESANTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA. SI REGISTRANO CODE DI 4 KM, DA POMEZIA NORD A CASTEL ROMANO. USCITA OBBLIGATORIA A VIA DI TRIGORIA, CASTEL ROMANO

CODE ANCHE IN DIREZIONE SUD TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA SI SEGNALANO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA.

VI SEGNALIAMO LA CHIUSURA CAUSA ALLAGAMENTO DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI, NELLE DUE DIREZIONE, ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA QUARTO GROTTE.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO,

CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA ROMA VELLETRI CAUSA GUASTO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO TRA PAVONA E CECCHINA. RITARDI FINO A 40 MINUTI PER TRENI IN VIAGGIO.

VI SALUTIAMO RICORDANDOVI CHE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, TUTTI GLI UTENTI DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE,

MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

