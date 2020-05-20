Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 20 MAGGIO 2020 ORE 17. 35 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA PONTINA, AL MOMENTO CHIUSA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO UN MEZZO PESANTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA. SI REGISTRANO CODE DI 4 KM, DA POMEZIA NORD A CASTEL ROMANO. USCITA OBBLIGATORIA A VIA DI TRIGORIA, CASTEL ROMANO
SEMPRE SULLA PONTINA MA IN DIREZIONE LATINA, SI STA INFILA A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME PER NEL TRATTO TRA APRILIA E CAMPOVERDE
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’
SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E OLGIATA, NELLE DUE DIREZIONI
RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI CAUSA ALLAGAMENTO, ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA QUARTO GROTTE, NELLE DUE DIREZIONE.
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO,
CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA ROMA VELLETRI CAUSA GUASTO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO TRA PAVONA E CECCHINA. RITARDI FINO A 40 MINUTI PER TRENI IN VIAGGIO.
VI SALUTIAMO RICORDANDOVI CHE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, TUTTI GLI UTENTI DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE,
MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral