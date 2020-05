Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 20 MAGGIO 2020 ORE 18. 05 FLAVIA DONDOLINI

INIZIAMO DALLA PONTINA, RESTA ANCORA CHIUSA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO,

SI REGISTRANO CODE TRA POMEZIA E VIA DI TRIGORIA, USCITA OBBLIGATORIA PER I VEICOLI IN DIREZIONE ROMA

RIPERCUSSIONI SULLA STESSA VIA DI TRIGORIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA REGOLARE. AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’

SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E OLGIATA, NELLE DUE DIREZIONI

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI CAUSA ALLAGAMENTO, ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA QUARTO GROTTE, NELLE DUE DIREZIONE.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO,

CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA LINEA ROMA VELLETRI CAUSA GUASTO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO TRA PAVONA E CECCHINA. RICHIESTI BUS SOSTITUTIVI

SERVIZIO RALLENTATO SULLA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO, CAUSA INCENDIO TRA PONTE GALERIA E MURATELLA IN DIREZIONE ROMA.

VI SALUTIAMO RICORDANDOVI CHE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, TUTTI GLI UTENTI DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE,

MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

