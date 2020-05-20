Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 20 MAGGIO 2020 ORE 20. 20 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE E DELLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITA’ DA SEGNALARE
RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI CAUSA ALLAGAMENTO, ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA QUARTO GROTTE, NELLE DUE DIREZIONE.
CI SPOSTIAMO SULLA A12 ROMA TARQUINIA. QUI SI SEGNALA LA CHIUSURA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE NORD. CHIUSA INOLTRE L’ENTRATA AURELIA
SUL FRONTE TRASPORTO PUBBLICO
DA OGGI POTENZIATA LA DIRETTRICE OSTIA – ACILIA – PIAZZA VENEZIA CON DUE NUOVE LINEE S5 ED S6
ENTRAMBE ATTIVE DALLE ORE 5.00 ALLE ORE 9.00, NEI GIORNI FERIALI
COME PER LE ALTRE LINEE S, A BORDO SONO AMMESSI I VIGGIATORI DOTATI DI BIGLIETTO O ABBONAMENTO METREBUS ROMA E LAZIO VALIDO NELLA ZONA TARIFFARIA A
PER IL TRASPORTO MARITTIMO
DOMANI 21 MAGGIO LA CORSA NAVE PONZA FORMIA DELLE ORE 5.30 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 5
MENTRE LA FORMIA – VENTOTENE DELLE 9.15 SARA’ ANTICIPATA ALLE 8.45
VI SALUTIAMO RICORDANDOVI CHE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, TUTTI GLI UTENTI DEVONO SEMPRE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE,
MANTENDO, INOLTRE, LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER OGGI È TUTTO, VI AUGURIAMO UNA BUONA SERATA
Servizio fornito da Astral