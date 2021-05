Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2021 ore 15:30

VIABILITÀ 20 MAGGIO 2021 ORE 15.20 – GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SULLA ROMA-FIUMICINO, RIMOSSO L’INCIDENTE VERIFICATOSI ALTEZZA ANSA DEL TEVERE, IN DIREZIONE DEL RACCORDO LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA DOVE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E LAURENTINA, A SEGUIRE TRA ARDEATINA E APPIA, POI CODE TRA TUSCOLANA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

NEL SENSO OPPOSTO IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA CENTRALE DEL LATTE E A24

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

USCIAMO DA ROMA, SULLA VIA APPIA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA ARTEMIDE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SIAMO A CISTERNA DI LATINA

INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO

IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL S.P.A. PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC

RICORDIAMO CHE SINO A VENERDI’ 21 E NELLA GIORNATA DI LUNEDÌ 24 MAGGIO LE LINEE S02 ANNIBALIANO ED S12 ROSSELLINI, DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI, IN QUANTO PER LASCIAR SPAZIO AI LAVORI DI POTATURA, CORSO TRIESTE È CHIUSO DA VIA CHIANA A PIAZZA TRENTO

