Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2021 ore 17:15

VIABILITÀ 20 MAGGIO 2021 ORE 17.05 – GINA PANDOLFO

SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI

MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO

SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E CASILINA

ANCHE IN INTERNA, TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA

CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST E SINO A INIZIO COMPLANARE, IN USCITA

ORA LE CONSOLARI

CODE SULLA SALARIA DA VIA DELLA MARCIGLIANA A TENUTA SANTA COLOMBA, IN DIREZIONE MENTANA

SULLA NOMENTANA E VIA PALOMBARESE, RALLENTAMENTI

RISPETTIVAMENTE DA VIALE KANT A TOR LUPARA

E IN LOCALITA’ SANTA LUCIA, IN TUTTI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO SU VIA DEL RISARO, SIAMO TRA LA COLOMBO E LA PONTINA, PRUDENZA PER UN INCENDIO SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO

CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, RALLENTAMENTI PER LA PRESENZA DI ANIMALI NEI PRESSI DELLA LINEA A FONDI

STIMATI RITARDI FINO A 25 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO

IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL S.P.A. PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC

A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI POTATURA SU CORSO TRIESTE, LE LINEE S02 ANNIBALIANO ED S12 ROSSELLINI SUBISCONO VARIAZIONI DI PERCORSO

TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

