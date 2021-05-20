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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2021 ore 17:15

di - 20 Maggio 2021 - 17:15

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    VIABILITÀ 20 MAGGIO 2021 ORE 17.05 – GINA PANDOLFO
    BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI
    MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO
    SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E CASILINA
    ANCHE IN INTERNA, TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
    CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST E SINO A INIZIO COMPLANARE, IN USCITA
    ORA LE CONSOLARI
    CODE SULLA SALARIA DA VIA DELLA MARCIGLIANA A TENUTA SANTA COLOMBA, IN DIREZIONE MENTANA
    SULLA NOMENTANA E VIA PALOMBARESE, RALLENTAMENTI
    RISPETTIVAMENTE DA VIALE KANT A TOR LUPARA
    E IN LOCALITA’ SANTA LUCIA, IN TUTTI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA
    CI SPOSTIAMO SU VIA DEL RISARO, SIAMO TRA LA COLOMBO E LA PONTINA, PRUDENZA PER UN INCENDIO SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO
    CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, RALLENTAMENTI PER LA PRESENZA DI ANIMALI NEI PRESSI DELLA LINEA A FONDI
    STIMATI RITARDI FINO A 25 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
    INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO
    IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL S.P.A. PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC
    A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI POTATURA SU CORSO TRIESTE, LE LINEE S02 ANNIBALIANO ED S12 ROSSELLINI SUBISCONO VARIAZIONI DI PERCORSO
    TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
    È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTI
    Servizio fornito da Astral

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