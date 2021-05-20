Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2021 ore 17:15
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VIABILITÀ 20 MAGGIO 2021 ORE 17.05 – GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI
MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO
SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E CASILINA
ANCHE IN INTERNA, TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST E SINO A INIZIO COMPLANARE, IN USCITA
ORA LE CONSOLARI
CODE SULLA SALARIA DA VIA DELLA MARCIGLIANA A TENUTA SANTA COLOMBA, IN DIREZIONE MENTANA
SULLA NOMENTANA E VIA PALOMBARESE, RALLENTAMENTI
RISPETTIVAMENTE DA VIALE KANT A TOR LUPARA
E IN LOCALITA’ SANTA LUCIA, IN TUTTI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO SU VIA DEL RISARO, SIAMO TRA LA COLOMBO E LA PONTINA, PRUDENZA PER UN INCENDIO SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO
CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, RALLENTAMENTI PER LA PRESENZA DI ANIMALI NEI PRESSI DELLA LINEA A FONDI
STIMATI RITARDI FINO A 25 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO
IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL S.P.A. PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC
A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI POTATURA SU CORSO TRIESTE, LE LINEE S02 ANNIBALIANO ED S12 ROSSELLINI SUBISCONO VARIAZIONI DI PERCORSO
TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTI
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