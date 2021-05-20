Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2021 ore 18:45
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VIABILITÀ 20 MAGGIO 2021 ORE 18.35 – GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
IN APERTURA L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, CODE DA VIA DEL GENIO CIVILE A CAMPOVERDE, IN DIREZIONE LATINA
RIENTRIAMO A ROMA
SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA TIBURTINA E SULLA NOMENTANA
CODE RISPETTIVAMENTE
DAL RACCORDO A SETTEVILLE, NELLE DUE DIREZIONI
E DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO E TOR LUPARA, IN DIREZIONE MENTANA
POI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA
DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A FONTE DI PAPA, VERSO RIETI
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN INTERNA SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E PRENESTINA
CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO PUBBLICO
DALLO SCORSO WEEKEND SONO TORNATE IN STRADA LE DUE LINEE BUS DEL LITORALE 07 062
LE DUE LINEE PER ORA SONO ATTIVE SOLTANTO AL SABATO E NEI GIORNI FESTIVI
ORARI E PERCORSI IN DETTAGLIO SONO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral