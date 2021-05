Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2021 ore 18:45

VIABILITÀ 20 MAGGIO 2021 ORE 18.35 – GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

IN APERTURA L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, CODE DA VIA DEL GENIO CIVILE A CAMPOVERDE, IN DIREZIONE LATINA

RIENTRIAMO A ROMA

SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA TIBURTINA E SULLA NOMENTANA

CODE RISPETTIVAMENTE

DAL RACCORDO A SETTEVILLE, NELLE DUE DIREZIONI

E DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO E TOR LUPARA, IN DIREZIONE MENTANA

POI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA

DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A FONTE DI PAPA, VERSO RIETI

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN INTERNA SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E PRENESTINA

CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO PUBBLICO

DALLO SCORSO WEEKEND SONO TORNATE IN STRADA LE DUE LINEE BUS DEL LITORALE 07 062

LE DUE LINEE PER ORA SONO ATTIVE SOLTANTO AL SABATO E NEI GIORNI FESTIVI

ORARI E PERCORSI IN DETTAGLIO SONO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

