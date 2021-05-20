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Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2021 ore 18:45

di - 20 Maggio 2021 - 18:45

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    VIABILITÀ 20 MAGGIO 2021 ORE 18.35 – GINA PANDOLFO
    BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    IN APERTURA L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, CODE DA VIA DEL GENIO CIVILE A CAMPOVERDE, IN DIREZIONE LATINA
    RIENTRIAMO A ROMA
    SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI
    CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA TIBURTINA E SULLA NOMENTANA
    CODE RISPETTIVAMENTE
    DAL RACCORDO A SETTEVILLE, NELLE DUE DIREZIONI
    E DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO E TOR LUPARA, IN DIREZIONE MENTANA
    POI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA
    DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A FONTE DI PAPA, VERSO RIETI
    SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    IN INTERNA SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E PRENESTINA
    CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO PUBBLICO
    DALLO SCORSO WEEKEND SONO TORNATE IN STRADA LE DUE LINEE BUS DEL LITORALE 07 062
    LE DUE LINEE PER ORA SONO ATTIVE SOLTANTO AL SABATO E NEI GIORNI FESTIVI
    ORARI E PERCORSI IN DETTAGLIO SONO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
    È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
    Servizio fornito da Astral

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