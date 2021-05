Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2021 ore 19:15

VIABILITÀ 20 MAGGIO 2021 ORE 19.05 – GINA PANDOLFO

APRIAMO CON LA PONTINA, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DA VIA DEL GENIO CIVILE A CAMPOVERDE, IN DIREZIONE LATINA

RIENTRIAMO A ROMA

TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA TIBURTINA E SULLA NOMENTANA

CODE RISPETTIVAMENTE

DAL RACCORDO A SETTEVILLE, NELLE DUE DIREZIONI

E DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO E TOR LUPARA, IN DIREZIONE MENTANA

POI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA

DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A FONTE DI PAPA, VERSO RIETI

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN INTERNA SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA

IN CHIUSURA GLI EVENTI

DOMENICA 23 MAGGIO TORNA NELLA CAPITALE #VIALIBERA L’INIZIATIVA DEDICATA A CICLISTI E PEDONI

DALLE ORE 10.00 ALLE 19.00 TRA CENTRO, ESQUILINO, TIBURTINA, TERMINI, PINCIANO E PRATI SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO, FORMANDO UN UNICO PERCORSO CICLOPEDONALE. TRA LE STRADE INTERESSATE ANCHE: VIA COLA DI RIENZO, DEI FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA, VIALE MANZONI, VIA LABICANA E VIA VENETO

