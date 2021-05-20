Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2021 ore 19:15
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VIABILITÀ 20 MAGGIO 2021 ORE 19.05 – GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
APRIAMO CON LA PONTINA, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DA VIA DEL GENIO CIVILE A CAMPOVERDE, IN DIREZIONE LATINA
RIENTRIAMO A ROMA
TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA TIBURTINA E SULLA NOMENTANA
CODE RISPETTIVAMENTE
DAL RACCORDO A SETTEVILLE, NELLE DUE DIREZIONI
E DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO E TOR LUPARA, IN DIREZIONE MENTANA
POI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA
DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A FONTE DI PAPA, VERSO RIETI
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN INTERNA SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA
IN CHIUSURA GLI EVENTI
DOMENICA 23 MAGGIO TORNA NELLA CAPITALE #VIALIBERA L’INIZIATIVA DEDICATA A CICLISTI E PEDONI
DALLE ORE 10.00 ALLE 19.00 TRA CENTRO, ESQUILINO, TIBURTINA, TERMINI, PINCIANO E PRATI SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO, FORMANDO UN UNICO PERCORSO CICLOPEDONALE. TRA LE STRADE INTERESSATE ANCHE: VIA COLA DI RIENZO, DEI FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA, VIALE MANZONI, VIA LABICANA E VIA VENETO
È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral