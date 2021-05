Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2021 ore 20:30

VIABILITÀ 20 MAGGIO 2021 ORE 20.20 – GINA PANDOLFO

SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA VIA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE

CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, IL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO

IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL S.P.A. PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC

A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI POTATURA SU CORSO TRIESTE, LE LINEE S02 ANNIBALIANO ED S12 ROSSELLINI SUBISCONO VARIAZIONI DI PERCORSO

TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

DOMENICA 23 MAGGIO TORNA NELLA CAPITALE #VIALIBERA L’INIZIATIVA DEDICATA A CICLISTI E PEDONI

DALLE ORE 10.00 ALLE 19.00 OLTRE 15 CHILOMETRI DI STRADE TRA CENTRO, ESQUILINO, TIBURTINA, TERMINI, PINCIANO E PRATI SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO, FORMANDO UN UNICO PERCORSO CICLOPEDONALE. TRA LE STRADE INTERESSATE ANCHE: VIA COLA DI RIENZO, DEI FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA, VIA LABICANA E VIA VENETO

