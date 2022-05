Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 20 MAGGIO 2022 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE

PER TRAFFICO INTENSO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA.

SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.

SEMPRE IN ENTRATA A ROMA SI STA IN FILA SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA CASSIA TRA IL BIVIO PER LA BRACCIANENSE E TOMBA DI NERONE.

ANDIAMO SULLA PONTINA, DOVE PER I LAVORI IN CORSO TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO VERSO ROMA.

E OGGI NELLA CAPITALE SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO DALLE 8.30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO. L’AGITAZIONE INTERESSERÀ L’INTERA RETE ATAC, DUNQUE BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA LIDO, TERMINI CENTOCELLE E ROMA VITERBO, NONCHÉ LE LINEE BUS GESTITE DA ROMA TPL; REGOLARE IL SERVIZIO DELLE LINEE S13 SAXA-RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA-PIRAMIDE DI ASTRAL SPA.

NELLE STESSE ORE, LA PROTESTA A LIVELLO REGIONALE COINVOLGERÀ ANCHE LE LINEE BUS DELLA COTRAL.

PER QUANTO RIGUARDA IL GRUPPO TRENITALIA, NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI A LUNGA PERCORRENZA; I TRENI REGIONALI GARANTIRANNO I SERVIZI ESSENZIALI FINO ALLE 9 POI DALLE 18 ALLE 21.

MAGGIORI DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE “TU FAI LA DIFFERENZA”

