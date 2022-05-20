Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2022 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 20 MAGGIO 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
RIAPERTA LA STATALE SALARIA IN PRECEDENZA CHIUSA PER UN INCIDENTE, PERMANGONO I IRALLENTAMENTI TRA ORNARO BASSO E POGGIO SAN LORENZO, IN DIREZIONE PASSO CORESE
SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA, RIMOSSO L’INCIDENTE IN INTERNA CODE RESIDUE TRA LE USCITE PISANA E AURELIA,
IN INTERNA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA
CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA
SULLA STATALE PONTINA CODE PER LAVORI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
ANCORA RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA ROMA-FIRENZE, IN DIREZIONE NORD PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA
RITARDI SINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
E RICORDIAMO CHE RIPARTE ALLE 20 LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO
POSSIBILI DISAGI SINO AL TERMINE DELSERVIZIO NELLE RETI GESTITE DA ATAC ROMA TPL E, ANCHE LA REGIONALE COTRAL
POSSIBILI DISAGI, ANCHE PER LE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO
PER QUANTO RIGUARA LE FERROVIE LO SCIOPERO TERMINERA’ ALLE ORE 21.00
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral