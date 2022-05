Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2022 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 20 MAGGIO 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO

ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

RIAPERTA LA STATALE SALARIA IN PRECEDENZA CHIUSA PER UN INCIDENTE, PERMANGONO I IRALLENTAMENTI TRA ORNARO BASSO E POGGIO SAN LORENZO, IN DIREZIONE PASSO CORESE

SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA, RIMOSSO L’INCIDENTE IN INTERNA CODE RESIDUE TRA LE USCITE PISANA E AURELIA,

IN INTERNA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA

CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA

SULLA STATALE PONTINA CODE PER LAVORI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO

ANCORA RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA ROMA-FIRENZE, IN DIREZIONE NORD PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA

RITARDI SINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

E RICORDIAMO CHE RIPARTE ALLE 20 LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO

POSSIBILI DISAGI SINO AL TERMINE DELSERVIZIO NELLE RETI GESTITE DA ATAC ROMA TPL E, ANCHE LA REGIONALE COTRAL

POSSIBILI DISAGI, ANCHE PER LE FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITACASTELLANA-VITERBO

PER QUANTO RIGUARA LE FERROVIE LO SCIOPERO TERMINERA’ ALLE ORE 21.00

