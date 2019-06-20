Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE EUR
IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE IN DIREZIONE FRATTOCCHIE
IN VIA APPIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA COLLEPICCHIONE MARINO E VIA SPINABELLA IN DIREZIONE ROMA
RIMANENDO SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DI FIORANELLO E VIA DI CIAMPINO VERSO IL RACCORDO
PERCORRENDO VIA TIBURTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO A SETTECAMINI ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASAL BIANCO IN DIREZIONE ROMA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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