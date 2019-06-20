Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 08.05 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TIBURTINA
RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASSIA ED AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA A91 ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR
PERCORRENDO LA CASSIA VEIENTANA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA
IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
DA CLAUDIO VELOCCIA
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