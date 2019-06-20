Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 08.35 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASILINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LAURENTINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASILINA E NOMENTANA E PIU AVANTI TRA LE USCITE SALARIA ED AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
PERCORRENDO LA CASSIA VEIENTANA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE VERSO LA CAPITALE
MENTRE IN VIA PALOMBARESE SI STA IN CODA TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
INFINE PERCORRENDO VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTEVILLE E SETTECAMINI IN DIREZIONE ROMA
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