Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 09.05 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASILINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASILINA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE SALARIA ED AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
PERCORRENDO LA CASSIA VEIENTANA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE VERSO LA CAPITALE
MENTRE IN VIA PALOMBARESE SI STA IN CODA TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
INFINE PERCORRENDO VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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