Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 09.35 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO TRA FLAMINIA E CASSIA BIS, BOCCEA ED AURELIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA ANCHE PER INCIDENTE

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE

SULLA A91 ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI E CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR

PERCORRENDO LA CASSIA VEIENTANA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA

IN VIA PALOMBARESE SI STA IN CODA TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA

PERCORRENDO VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TIVOLI E VILLALBA NEI DUE SENSI DI MARCIA

DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral