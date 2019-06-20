Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA AURELIA E PISANA E PIU AVANTI TRA LA ROMA FIUMICINO E L’OSTIENSE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA PARCO DE MEDICI ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA
IN VIA CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON LA VIA BRACCIANESE IN DIREZIONE ROMA
MENTRE SULLA CASSIA BIS INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN DIMINUZIONE TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO LA CAPITALE
IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA PALOMBARESE SI STA IN CODA TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
PERCORRENDO VIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TIVOLI E VILLALBA DIREZIONE TIVOLI TERME
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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