Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO VIA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE
SULLA VIA PONTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA POMEZIA NORD E POMEZIA SUD IN DIREZIONE LATINA
PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TIVOLI E VILLALBA DIREZIONE TIVOLI TERME
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral