Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PRENESTINA E CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA TRA VIA GUARDIAPASSO E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE ROMA
SI STA IN CODA IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DELLA MECCANICA E VIA UGO FOSCOLO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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